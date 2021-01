Liiga pikk karistus

Meie vaidlev kohtumenetlus on toonud kaasa ülipikad kohtuprotsessid, mis on juba nagu omaette karistusliik. Seitse aastat kulus enne, kui riigikohtu otsus lõpetas Kärdla sadama kohtuasja.

Rahapesu, millele prokurör oma süüdistuse oli üles ehitanud, ei tuvastanud ükski kohtuaste. Viimased kohtualused jäid süüdi arvete võltsimises, millega loodi võimalus hoopis soodustuskelmusteks.

Seitse aastat elust kohtu all – eks see ole kõigile hoiatuseks, et pealtnäha väikese- väikese võltsimise eest – mis see kaks arvet siis ära muuta ka ei ole – tuleb vahel maksta väga kõrget hinda. Kui kohus algab, oled esimese hoo-

ga ju ikkagi nagu süüdi – ega niisama kellegi üle ju kohut ei mõisteta. Ja kui kohtuvaidlus nii ebamõistlikult kaua kestab, on süüdistatavate stress väga suur.

Riigikohus leidis, et kriminaalmenetlus oli küll ebamõistlikult pikk, kuid süüdistatavate õiguste rikkumise heastamiseks pidas riigikohus piisavaks nende vabastamist karistuse kandmisest. Võib olla.

Ainsana mõistis Pärnu Maakohus 2017. aastal kokkuleppemenetluses rahapesus, pettustes ja võltsimises süüdi Kärdla sadama endise juhi Hillar Kuke, kes sai ka reaalse karistuse:

neli aastat vangistust tingimisi, nelja aastase katseaja jooksul. Katseaeg lõpeb sel sügisel.

8. jaanuar 2020