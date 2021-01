Kriisiolukorra ülevaade

Käesoleval nädalal on jätkunud eelmise nädala trend, kus koroonapositiivsete testide arv saarel langeb. Sekka päevad, kus uusi Hiiumaal viibivaid nakatunuid ei lisandu. Neljapäevase seisuga on viimase kahe nädalaga lisandunud 23 haigestunut.

Samas, kui kaks haridusasutust on saanud asuda tavapärase töörütmi juurde, pidi sel nädalal ümber­korraldusi tegema Käina kool, suunates 5.–9. klassi õpilased kaugõppele.

Reoveeproovi tulemused näitavad, et viirus saarelt kadunud ei ole, seega on oluline jätkata ennetusmeetmete rakendamise ja isikukaitsevahendite kasutamisega. Viimase puhul on hea tõdeda, et mask on muutunud elementaarseks abivahendiks. Aitäh selle eest!

Hiiumaal on vaktsineeritud enam kui 2 protsenti elanikest, 63 inimest on saanud teise vaktsiinisüsti ehk vaktsineerimiskuur on lõpetatud.

Vastavalt riiklikule vaktsineerimiskavale saavad kaitsesüsti esmajärjekorras tervishoiutöötajad ja tervishoiuasutustes töötavad inimesed, hoolekandeasutuste töötajad ja elanikud ning kõik üle 70aastased inimesed ja teatud diagnoosidega inimesed ehk riskirühmad. See annab võimaluse, et meditsiinisüsteem toimub koroonakriisi olukorras väiksemate väljakutsetega ning tagab kõige haavatavamatele rühmadele kaitse. Seejärel vaktsineeritakse kõrgema nakkusriskiga eesliinitöötajad ja elutähtsate teenuste osutajad. Mis tagab riigistruktuuride püsivuse ja ühiskonna tavapärase toimimise.

Lisaks, nagu on ka kinnitatud, võiks saared saada kiiremas korras vaktsineeritud, kuna merelisuse tõttu on siin lihtsam tekitada n-ö karjaimmuunsuse efekt Vald on koostööpartnerina aidanud andmeid ja infot koondada, et see teoks võiks saada ning võimalikult kiiresti ja võimalikult suur osa meie elanikest vaktsineeritud saaks.

Hergo Tasuja

Hiiumaa kriisikomisjoni juht

