Koroona eest Hispaaniast koju

Anni Julge

Aastaid võõrsil elanud Oksana Varimaa, pere ja sõprade jaoks koduselt Oki, avas äsja Käinas juuksurisalongi OKI Ilutuba ja elab nüüd taas kodu­saarel.Koroonaviiruse mõjulaine all elades on inimestel tegemisi vähem ja aega mõtlemiseks rohkem. Nii võib tekkida tunne, et võõrsil polegi kõige parem ja hakkad igatsema tagasi koju. Koju, mille järele ehk kiire elutempo tõttu varem puudust tunda ei jõudnudki. Nii juhtus ka Oksanaga, kes neli aastat elas Hispaania päikese­rannikul Costa Blancal asuvas Jalónis, tööl aga käis Morairas.





Sildid: juuksurisalong, oki ilutuba, Oksana Varimaa