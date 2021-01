KIIRED ARENGUD: Ratas astus tagasi, Kallas alustab uue valitsuse moodustamist

Anname Kallase valitsusele 100 päeva töörahu ja mõistmist Eesti saab uue valitsuse, uue peaministri, kuid Eesti riiki ja inimesi tabanud keeruliste väljakutsete ületamise nimel peavad rohkem pingutama kõik – ka opositsioon. On aeg taastada vana hea komme anda uuele valitsusele vähemalt 100 päeva töörahu ja mõistmist. Veel parem, kui Eesti poliitiline kultuur paraneks püsivalt. Ma loodan, et viimastel nädalatel eskaleerunud pinged Eestis ja samas tõeliselt ehmatavad sündmused Ameerika Ühendriikides panevad kõiki, kes Eesti poliitikas osalevad, rohkem mõtlema ja kaaluma iga oma sõna ja tegu. Näitame, et me suudame hoida rahulikumat ja asjalikumat meelt.

