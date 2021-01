Jesper Parve: Kindlasti leiame võimalusi

Anni Julge

Üleüldine tagasi­side detsembri lõpus välja käidud mõttele, avada Kõpus waldorfõppega lasteaed-algkool, on algatajate hinnangul olnud suurepärane ja asjad arenevad väga kiiresti.“Paljud inimesed kirjutavad, et neil küll lapsi ei ole või on lapsed juba vanemad, aga nad lihtsalt soovivad edu ja kõike head,” rääkis Jesper Parve ja ütles, et on sellise suhtumise eest väga tänulik. “See on loll jutt, kui öeldakse, et Hiiumaa inimesed on võõraste tuleku vastu. Kõik on täpselt vastupidi, kõik on nii avatud. Algusest peale.”





