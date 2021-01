Hiiumaal maksis PRIA mullu toetusteks ligi 6 miljonit eurot

Siret Kotka väitis 13. jaanuaril antud intervjuus ajalehele Virumaa Teataja, et “kriis kutsuti esile ajastatult, et ajada nurja abielureferendumi teemade arutamine parlamendis”.

“Keskerakonna fraktsiooni aseesimees Siret Kotka peaks oma väidet detailiseerima ja tõendama. Mõistete devalveerumine poliitikas on ebameeldiv, aga siinkohal tuleb küll täie teadlikkusega kinnitada, et kui Keskerakonna fraktsiooni aseesimees ei tunnista oma väidet valeks, polnud tegemist mitte koalitsiooni vahetumisega ehk võimupöördega, vaid eriteenistuste tugi või nõue valitsuse vahetuseks tähendab riigipööret. Igatahes võlgnevad prokuratuur ja kaitse­politseiamet avalikkusele põhjaliku selgituse, miks pidi kriisi vallandamist ajastama just nii, nagu seda tehti. Seniseid üldsõnalisi selgitusi ei saa kindlasti pidada piisavaks.”

