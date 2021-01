EMHI: Lumetorm toob halvad teeolud, saabub ka külm

Riigi ilmateenistus teatas eile, et õhtul Lõuna-Rootsist jõudnud madalrõhkkond toob saartele tiheda lörtsisaju jõuab ning laieneb hilisõhtul juba mandrile ja muutub lumisemaks. Lõuna- ja kagutuul tõuseb tugevaks, rannikul 14, saartel 17, vastu Läänemerd üle 20 m/s.Riigi ilmateenistuse ilmaprognooside osakonna sünoptik Taimi Paljak hoiatas, et liiklusolud muutuvad keeruliseks kuna tihe lume- ja lörtsisadu halvendab nähtavust ning teedele tekkivate tuisuvaalude ja tugeva külgtuule tõttu sõidukite juhitavus halveneb. Ka võib tormituul puid murda ning põhjustada elektri- ja veekatkestusi. Laeva- ja praamiliiklust mandri ja saarte vahel võib samuti tormituul häirida või mõneks ajaks katkestada.Täna, 12. jaanuaril on sajab aeg-ajalt lund, saartel ja läänerannikul sekka ka lörtsi, tuiskab. Väga tugev kagu- ja lõunatuul annab veidi järele pärastlõunal. Õhutemperatuur on saartel ja läänerannikul –1…1, sisemaal 0…–4 kraadi.Kolmapäeval koondub madalrõhkkond Läänemerele ning selle idaservas sajab meil aeg-ajalt lund ja tuiskab. Puhub tugev kagu- ja idatuul. Õhutemperatuur on ööpäeva jooksul saartel –1…1, mandril –1…–6 kraadi, pärastlõunal langeb.Neljapäeval kaugeneb madalrõhkkond Poola, hiljem Ukraina kohale, samal ajal tugevneb Skandinaavia ja Soome kohal kõrgrõhuala. Nende kahe piirimail algab idakaarest külma sissetung. Õhutemperatuur langeb öösel hommikuks Lääne-Eestis –3…–8, ida pool –9…–14 kraadini, ennelõunal püsib samades piirides, pärastlõunal langeb. Enesetunde muudab veelgi kõledamaks võrdlemisi tugev ida- ja kirdetuul. Kerget lund sajab kohati.Reedel laieneb Eesti kohale Põhjamaid katva kõrgrõhkkonna serv. On veel üksikute lumehoogude võimalus, kirdetuul jääb nõrgemaks. Õhutemperatuur langeb hommikuks lääne pool –8…–14, Pärnu-Rakvere joonest –15…–20 kraadi, päeval tõuseb vaid paari-kolme kraadi võrra.Laupäev on kõrgrõhkkonna servas üksikute lume­hoogudega. Tuul pöördub põhjakaarde ja on võrdlemisi nõrk. Õhutemperatuur on öösel põhja pool –8…–13, Lõuna-Eestis –15…–20, päeval –5…–10, ennelõunal Kagu-Eestis kuni –14 kraadi.

Sildid: ilm, Ilmateenistus