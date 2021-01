COVID-19 Hiiumaal

Hiiumaal lisandus kahe viimase ööpäevaga terviseameti andmetesse 15 esmase positiivse koroonatesti tulemust.

Hiiumaa kriisikomisjoni andmetel on kolmapäeva, 6. jaanuari juhtumitest kümnest juhtumist üheksa kohalikud ja üks n-ö registrijärgne isik, kes ei ole hiljuti Hiiumaal viibinud.

Kohapealsetest viis on saanud nakkuse perekontaktist, üks tööga seotult ja kolmel juhul on nakkusallikas teadmata. Kolm nakatunut elab Kärdlas, teised mujal Hiiumaal.

Eile, 7. jaanuaril lisandus veel viis juhtumit, millest kolm on kohapealsed ja kaks selgitamisel.

Kriisikomisjoni juht Hergo Tasuja ütles, et oletatavasti on viirus mitmel puhul edasi levinud Kärdla lasteaia koldest, kuid seda ametlikus statistikas enam koldeks ei loeta.

Küsimusele, mis saab esmaspäeval ja kas Hiiumaal koolid avatakse, vastas Tasuja, et oodatakse valitsuse otsust ning homme on kavas selleteemaline videonõupidamine.

Teisipäeval, kui lennukiga saabus saarele 160 vaktsiinidoosi, algas vaktsineerimine Hiiumaal. Hiiumaa haiglas sai esimesena kaitsesüsti haigla juhatuse liige Riina Tamm.

Teisipäeval oli haiglas kavas teha kaitsesüst 20 töötajale, vaktsineerimine jätkus ka järgmistel päevadel.

