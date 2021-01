COVID-19 Hiiumaal 11. jaanuari seis

Hiiumaal oli eilse, 11. jaanuari seisuga terviseameti jälgimisel 46 COVID-positiivset, neist 23 lisandus möödunud nädalal. Taas on kümmekond juhtumit Kärdlast ja üle poolte nakatumistest toimunud perekontaktist.Eile lisandunud positiivne on n-ö registrijärgne ega ole nakkusohtlikul ajal Hiiumaal viibinud. Lähikontaktseid on terviseameti jälgimisel üle saja.Hiiumaa haiglas on ravil üks COVID-19 patsient.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: COVID