Algab pildikampaania “Maleta naabriga”

Päeva rosin

“Suhtlus poliitikute ja rahva vahel peaks võimaldama rääkida asjadest nii teadus- ja faktipõhiselt, kui saab. Praegu on näha, et kui inimestele ei meeldi näiteks ametis olev valitsus, siis ükskõik kui õigeid sõnumeid see valitsus ka ei levita, seistakse talle vastu. Ja seda teevad nii tavainimesed kui ka osa meediat, üritades igat sammu kritiseerida. Küll selle pärast, et piiranguid ei ole kehtestatud, või selle pärast, et need on valed.

Tahaks leida viisi, kuidas saaks ühiselt positiivset sõnumit levitada. Mitte seda, mis on valesti ja mida me ei oleks pidanud tegema, vaid mida me saaksime ikkagi kõik koos teha. Mitte vastandudes, vaid katsuks mõne asjaga koos hakkama saada.”

KRISTA Fischer, Tartu Ülikooli matemaatilise statistika professor, teadus­nõukoja liige.

PM, 23. detsember 2020.