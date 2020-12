Valla järgmise aasta eelarve – konservatiivne ja tasakaalus

Eile andis Hiiumaa vallavalitsus vallavolikogule üle valla 2021. aasta eelarve projekti, mille kogumaht ehk põhitegevuse tulud on 15,3 miljonit eurot, põhitegevuse kulud 14,1 miljonit eurot.Eelarve on konservatiivne ja tugevatel jalgadel, kirjutab Hiiumaa vallavanema asendaja Hergo Tasuja.Käesoleva aasta läbiv märksõna on olnud COVID-19 – see tõi kaasa majanduslanguse ning tekitab teatavat ebakindlust ka järgmise perioodi puhul.





