Väljakutsuv pühadeaeg

Valitsus lisas eile koroonapandeemia ohjamiseks piiranguid, mis hakkavad kehtima homsest. Leheküljel seitse saab piirangute kohta täpsemalt lugeda.

Meie tubli Hiiumaa haigla on eriolukorraks valmistunud ja paigas on nii plaan A3, A4 kui ka A5, mis loodetavasti käiku ei lähegi. Siis oleks koroonapatsientide poolt hõivatud kõik haigla 35 voodikohta.

Hiiumaa kriisikomisjoni juht Hergo Tasuja ütles, et saarel on praegu olukord stabiilne ja nakatunud on pigem mandril viibivad hiidlased. “Võrreldes muu Eesti ja Euroopaga on meil praegu hästi. Rõõmu teeb, et meie inimesed on eeskujulikud, kannavad maski,” tunnustas ta.

Hiiumaa kriisikomisjon koguneb taas esmas­päeval. “Siis vaatame saare seisu üle ja teeme ettevalmistusi pühadeperioodiks, mis võib kujuneda väljakutseks, kuna saarel on siis rohkem inimesi,” ütles ta.

Juba praegu soovitakse, et pühad võiks olla kaks nädalat jutti. Tulevad lisalennud saarele ja lisareisid laevadega. Öelge siis sõpradele, sugulastele ja tuttavatele, et tulgu need, kes terved. Suure koroonalainega oleks meil siin pisikesel saarel ju keeruline hakkama saada.

4. detsember 2020