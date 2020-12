Välijuht: Koos talverehvidega läheb vaja ka talvist sõidustiili

Juta Lepvalts

Alates detsembri algusest on talve­rehvid kohustuslikud, aga sõidustiili puhul kuupäeva paigas pole – selle peab iga liikleja valima vastavalt olukorrale.“Julgen öelda, et üldiselt on Hiiumaa autojuhid päris kohusetundlikud olnud ja sõidavad normaalsete rehvidega nii suvel kui talvel,” märkis Kärdla politseijaoskonna välijuht Marko Kallas. Siiski tuletas ta meelde, et nüüd, kui on käes kohustuslik talverehvidega sõitmise aeg, tuleb ka sõiduviis kohandada talviste oludega ja ei saa ainult rehvidele loota.





Sildid: marko kallas, Politsei, sõidustiil, talverehvid