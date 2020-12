Uus võimalus rahastada Hiiumaa keskkonnaprojekte

Mitmed Eesti ettevõtted ja omavalitsused on juba ära tabanud, milliseid võimalusi annab Euroopa roheline kokkulepe.Kliimaeesmärgid on Euroopa Liidu järgmise rahastusperioodi põhifookus ning rohelisemaks saada soovivatel omavalitsustel ja ettevõtetel on võimalik Euroopa fondidest raha taotleda.





Sildid: Euroopa roheline kokkulepe, keskkonnaprojekt, rahastusperiood