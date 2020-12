Ühekordne näomask tuleb pärast kandmist visata segaolme sekka

Eelista võimalusel korduvkasutatavat maski, mis on keskkonnale ohutum ning ka majanduslikult soodsam valik.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalveameti juhiste järgi valmistatud korduv­kasutatav mask kaitseb sind avalikus ruumis võimaliku nakkusohu eest tõhusalt.

Maski desinfitseerimiseks ja puhastamiseks jälgi tootja või terviseameti juhiseid.

Kui ei ole võimalik korduvkasutatavat maski kasutada, siis kasuta ühekordset, kuid pea meeles, et selle ohutu kandmise aeg ongi vaid üks kord!

Ära jäta maski peale kandmist ripakile näiteks ostu­kärudesse, poeriiulitele, busspinkidele jmt kohtadesse!

Peale ühekordse maski kandmist viska too segaolmejäätmete prügikasti, mis on pealt suletud. Kui kaupluse või muu avaliku paiga juures ei paista kinnist prügikasti, pane see ühekordse kilekoti sisse ning viska ära.

Kilekoti kasutamist soovitame sellepärast, et lahtisest prügikastist võib ühekordne kerge mask hõlpsalt sattuda keskkonda, seda näiteks tuulega või lindude/loomade poolt tassituna.

Keskkonnas põhjustab ühekordne mask palju kahju, sest ta sisaldab plasti ning laguneb looduses mõnisada aastat.

Samuti on ühekordsed maskid põhjustanud palju pahandust lindudele ja loomadele, kes on takerdunud maskide nööridesse või muul moel maskiga end vigastanud/tapnud. Selliste olukordade vältimiseks rebi või lõika ühekordselt maskilt pärast kandmist küljest paelad.

Enne maski paigaldamist ja peale tolle eemaldamist ja äraviskamist puhasta kindlasti käed.

Ühekordseid maske ei tohi omaalgatuslikult hävitada – neid ei tohi põletada lõkkes, ahjus vms kohas.

Ära viska kaitsemaski kanalisatsiooni, see põhjustab ummistuse!

Segaolmejäätmed korjatakse kokku ning põletatakse või ladestatakse prügi­mäele. Ühekordsed maskid ei lähe ringlusse!

Maskikohustuse valguses paneb keskkonnaministeerium inimestele südamele maske pärast kandmist ka õigesti käidelda. Ühekordsed maskid tuleb visata segaolmesse, kust nende teekond läheb edasi põletusse või ladestusse.“Kõigepealt, kuna maskikandmine on mõnda aega meie uus reaalsus, soovitame investeerida mitmekordsesse näo­maski, mis on nii kesk­konnale kui inimese rahakotile soodsaim valik. Kui aga olud sunnivad ühekordset maski kasutama, on olulisim selgitada, kuhu too peale kandmist visata. Selge on see, et mida rohkem maskikandjaid, seda rohkem maskimüüte, mida kummutada tuleb,” selgitab keskkonnaministeeriumi asekantsler Kaupo Heinma.Keskkonnaministeeriumi soovitused maskikandjaile avalikes paikades:

TERVISEAMET