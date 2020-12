Tahkunasse uut tuuleelektrijaama ei tule

Mart Mõniste

Kolmapäeval viidi erivedudega saarelt minema uue Tahkuna elektrituuliku mastiosa detailid ja tiivikulabad, seejärel kaevas ekskavaator üles vundamendi. Rohukülla jõudis eriveos kell neli sildunud parvlaeva Tiiu pardal.Hiiu Lehe allikad on öelnud, et kinnistu ostis ära elektri­tuuliku püstitamise vastu olnud lähinaaber või -naabrid, kes seadsid tingimuseks, et mõlemad elektrituulikud demonteeritaks ja minema viidaks.





Sildid: elektrituulik, Tahkuna