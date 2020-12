SDE Hiiumaa piirkonda juhib Tasuja

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Hiiumaa piirkonna üldkoosolek valis uueks perioodiks piirkonnajuhid. Esimeheks valiti Hergo Tasuja, aseesimeheks Liisi Mäeumb­aed ja kolmanda juhatuse liikmena jätkab Reili Rand. Erakonna volikogus esindavad hiidlasi Toomas Kokovkin ja Kalev Kotkas.

Tasuja tänas erakonna­kaaslasi toetuse eest ning ütles, et piirkonna iga­päevase toimimise ja kohalikeks valimisteks valmistumise juures on oluline tiimitöö.

“Eelmistel valimistel usaldas hiidlane sotsiaal­demokraadid valla arenguid suunama. Eesmärk ei saa olla väiksem kui tulemust korrata,” sõnastas ta peaeesmärgi.

“2017. aasta valimiste tulemused annavad aimu kohalikul tasandil tehtud tööst – et Reili valiti erakonna

aseesimeheks, näitab, et tegemisi on märgatud üleriigiliselt,” tunnustas ta piirkonna senist juhti, Reili Randa tugeva vundamendi ehitamise eest.

Oktoobri alguses andis Reili Rand ka vallavanema teatepulga üle Hergo Tasujale ning jätkas ise lapse­puhkusel.

Hergo Tasuja on viimased kolm aastat töötanud Emmaste osavalla vanemana ning enne seda seitse aastat Emmaste põhikoolis ajaloo ja kehalise kasvatuse õpetajana. Tasuja on lõpetanud Tallinna ülikooli pedagoogika eriala.

Sotsiaaldemokraatlikku erakonda kuulub Hergo Tasuja 2016. aastast.

