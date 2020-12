Poolt ja vastu

Kolmapäeval võttis riigikogu vastu järgmise aasta riigieelarve. Reformierakondlane Jürgen Ligi kurjustab, et tegu on Euroopa kõige halvema ja vastutustundetuma eelarvega.

SDE esimees Indrek Saar ütles, et valitsuse riigieelarve valikud soosivad suuri ja tugevaid ja sellepärast sai vastu hääletatud.

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid pareerib, et vinduvas kriisis ei saagi kõigile meeldida ning hoida tasakaalupunkti majanduse tervise ja inimese tervise kaitse vahel ongi suur poliitiline kunst. Üks on kindel, uue aasta eelarve on suur ja suure miinusega.

Kultuuriministri Tõnis Lukasega sorisime eelmisel kuul riigi rahakotis ja vaatasime, mida sealt Hiiumaale järgmisel aastal loota.

Raha pärast tülitsetakse, aga tehakse ka erakondadeülest koostööd nagu Hiiumaa spordikeskuse näitel saab öelda. Poliitikud võiks meist eeskuju võtta ja väsitavad vastasseisud nüüd, aasta lõpus ja jõulude eel kasvõi korraks vaibuda.

Ehk võiks esmaspäevast koos koolidega koroonapausile saata ka riigikogu ja era­konnad takkapihta? Et siis uuel aastal uue hooga alustada.

