Perele pühendunud edukas ettevõtja

Aasta alustaja 2019 tiitli pälvinud ette­võtja Signe Juhe (38) on suutnud ühendada pere ja töö, tõestades samal ajal, et takistustest võib sündida uus võimalus.Väikse ilukirjandusliku liialdusena võib öelda, et Signe Juhe lõi oma ettevõtte OÜ Signe Sildid kolm aastat tagasi selle­pärast, et tal polnud enam aega tööl käia.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: kuuseehted, Signe Juhe, Signe Sildid, vineer