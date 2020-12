Osa Kraavile esitatud kahtlustusest seotud SLK kriminaalasjaga

Pankrotihaldurile Veli Kraavile esitatud kahtlustus pankrotivara omastamises eriti suures ulatuses ja altkäemaksu võtmises on seotud Saaremaa Laeva­kompanii (SLK) kriminaalasjaga.

Eesti kohtupraktikas on lahti rullumas pretsedenditu kohtuasi, sest kahtlustuse on saanud tuntud pankrotihaldur Veli Kraavi, vahendas reedene “Aktuaalne kaamera”.

Riigiprokuratuuri kinnitusel omastas Kraavi pankroti­haldurina tegutsedes kolme pankroti­menetluses oleva äriühingu vara kogusummas üle 970 000 euro. Lisaks esitati Kraavile kahtlustus altkäemaksu võtmises.

Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo juht Leho Laur rääkis, et Veli Kraavi on nende menetluste keskel teinud toiminguid, mis ei ole saanud kohtu poolt hinnangut või mida ta ei ole kohtule esitanud ehk ta on teinud neid sisuliselt kohtust mööda minnes.

Nii Lauri kui ka riigiprokurör Sigrid Nurmi hinnangul on Veli Kraavi käitumine vastuolus pankrotimenetluse põhi­mõtetega. Pankrotihaldur peab erapooletult esindama kõigi osapoolte huve, mitte eelistama isiklikku kasu.

Veli Kraavi reedel kommentaarideks kättesaadav polnud.

“Teiseks pooleks on sama­moodi ühe pankroti­menetlusega seotud isik, kelle huvisid Veli Kraavi oli nõus selles pankrotimenetluses esindama ja asus tegema talle soodsaid toiminguid. /…/ Ma saan täna öelda, et osa kahtlustusest on seotud Saaremaa Laevakompanii pankrotimenetlusega,” selgitas Leho Laur uudiste­saates.

Lääne ringkonna­prokuratuuris menetletakse praegu kriminaalasja, milles kahtlustatakse Vjatšeslav Leedole kuulunud Saaremaa Laevakompanii kuritegelikku pankroti põhjustamist.

Novembri algul kirjutas Eesti Ekspressi Magnaat, et Vjatšeslav Leedot kahtlustatakse pankroti põhjustamises ja võltsitud dokumentide kasutamises ning Saaremaa Laeva­kompanii endist tegevjuhti Tõnis Rihvki dokumendi võltsimises ja maksejõuetuse põhjustamises. Kahtlustatavate seas on veel kaks ettevõttega seotud inimest, üks võltsimise ja teine pankroti põhjustamisele kaasaaitamises. Kriminaaluurimist viib läbi keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo ning juhib Lääne ringkonna­prokuratuur.

