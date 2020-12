Oli hea aasta, uus tuleb parem

Sel aastal oli raske valida, mis oleks Hiiumaa aasta tegu ja aasta tegija – nii palju oli kandidaate ja häid tegusid tegime palju.

Ja tegijad olime me kõik – arstid ja õed, õpetajad ja lasteaednikud, lapsed ja lapse­vanemad, politseinikud ja ehitajad, valla ametnikud ja töötajad, müüjad ja koristajad, laevakaptenid ja -laadijad…

Oli natuke õudne ja uskumatu, kui saar märtsis lukku pandi, elu siiski päriselt seisma ei jäänud. Tänu meile kõigile.

Turvaline oli muidugi ka ehkki põhjustas päris suuri ebamugavusi neile, kel tõesti oli vaja sõita, näiteks mandrile või siis saarele.

Seda, et Hiiumaa on turvaline pesapaik, mõistsid siis äkki ka paljud suvehiidlased, kes saarele pakku ruttasid ja nüüd Kõpus lausa lasteaed-algkooli avada tahavad.

Lapsi sündis Hiiumaa haiglas küll kümmekond vähem kui mullu, 43. Lapsi aga on saarel varasemast rohkem, sest selle aastaga lisandus saarele sada elanikku.

Eriolukorra tõttu tekkisid uued teenused, mida Hiiumaal varem polnudki – toidu kojuvedu ja e-kaubandus näiteks.

Kui kevadel oli koroonaviirus kui nähtamatu ja hirmutav tont, siis nüüd teame temast palju rohkem. Oskame ehk ka paremini nakatumisest hoiduda. Oma kogemust jagab meiega COVID-19 läbi põdenud Ülo Kikas.

Õnneks on nüüdseks olemas teadmine ravimitest, mis võivad aidata, ja Eestis kohal ka esimene vaktsiin.

Vapralt eesliinil seisnud Hiiumaa haigla kollektiivi juht Riina Tamm ütles eile, et vaktsiini sai tellitud 143 inimesele, aga vaktsineerimise kuupäev pole veel paigas.

Olgem aastavahetusel siiski ettevaatlikud, sest aega, mil vaktsineerituid saab nii palju, et koroonapandeemia saab otsa, tuleb veel tükk aega oodata.

Seni on hea mõte olla terve.

Rahulikku aastalõppu ja rõõmsat uut aastat!

HARDA ROOSNA

Hiiu Lehe peatoimetaja