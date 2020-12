Nii palju rõõmu

Igaühel meist on oma jõulu- või näärilugu, oleneb vanusest. Tänases lehes räägivad oma jõululoo üks abielupaar, üks vapper kahe­aastane ja üks eakas. Neis lugudes on rõõmu, aga ka muud.

Igaühel meist on miski, mis abiks n-ö ehtsa jõulutunde loomisel – piparkoogilõhn ja kinkide ootus. Üllatuslikud piparkoogid leiab Tuuletornist – lapsed ise tegid.

Lumevalgus on see, mida me igal jõuluajal ootame. Aga nagu selgub, jõulutunde võib üles leida ka pilkaspimedast metsast. Kui latern kaasas ja toredad inimesed kõrval.

Kärdla sadamas loodi hulk rõõmsat jõulutunnet külma vette sukeldudes – vaid üks lihtne redel, külm merevesi ja kui palju rõõmu!

Rõõmu teeb ka see, et koroonanumbrid Hiiumaal on jätkuvalt väiksemad kui mujal. Hiiumaa kriisikomisjoni andmetel nädalavahetusel Hiiumaale uusi nakatunuid ei lisandunud, kuigi esmaspäeval tehti Hiiumaa haigla drive-in punktis poolsada testi.

Kriisikomisjoni esimees kiitis hiidlasi ja ütles, et kindlasti on sellele kaasa aidanud hiidlaste vastutustundlik käitumine. “Aitäh, et hoolite endast ja oma lähedastest. Usun, et jätkame selliselt ka eelseisvate pühade ajal – see aitab meil ka uuele aastale julgemalt vastu astuda,” soovis ta oma jõulusoovi.

Hoiame siis üksteist ka kõige pimedamal ajal. Hoiame, et meie ja meie laste jõululood oleksid ainult rõõmsad ja ilusad.

23. detsember 2020