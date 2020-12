Naistlaiu sadam sai kasutusvalmis

Euroopa Liidu toetusega valminud Naistlaiu sadamas on kasutajaid ootamas kümme kaasaegset kaikohta, järgmisena on kavas ehitada sadamahoone.Selleks, et Sarve poolsaare otsast saaks tänapäevasest väikesadamast kalal käia, kulus 198 000 eurot Euroopa Liidu maksumaksja raha ning kolm ja pool aastat tõsist tööd.





