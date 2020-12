Mis on saanud Luidja metsavarguse uurimisest?

Enam kui aasta on möödas sellest, kui politsei sai 13. novembril 2019 teate, et Hiiumaal on omaniku teadmata müüdud Rootsis elavale 94aastasele naisele kuuluva metsa raieõigus. Kahju oli väga suur – maha võeti ligi 3400 tihumeetrit metsa ja omanikule tekitati kahju üle 100 000 euro. Kas olete juhtumi uurimisega kuhugi jõudnud?

Vastab Lääne ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Liivi Reinhold: Täpsustan üle metsa­varguse kriminaalasja seisu: kriminaaluurimine jätkub. Praeguseks on uurimine osutunud üsna mahukaks, sest on leitud viiteid mitme inimese kooskõlastatud tegevusele. Võimaliku kahtlustatava tuvastamine ja ka füüsiline leidmine on võtnud oma aja, kuid tänaseks on kahtlustatavad üle kuulatud. Uurimine ei ole siiski veel nii kaugel, et saaksime kahtlustatavate ringist või uurimisega leitud asjaoludest avatumalt rääkida. Menetlus jätkub.

Sildid: metsavargus