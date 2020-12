Meeldetuletus majaomanikele: külm teeb veetorustikele liiga

Meie tähelepanu on praegu suuresti suunatud koroona­viirusega seotud teemadele, kuid majaomanikud ei tohiks ära unustada ka torustike tervist, kirjutab liidu tegev­direktor Pille Aarma.Eesti veeettevõtete liit tuletab meelde, et enne suuremaid talvekülmasid tuleb üle vaadata hoonete torustike ja vee­sõlmede olukord ning tagada nende külmakindlus.Külmakahjude ennetamiseks soovitatakse teha nii:Majas, mida igapäevaselt ei köeta ja vett ei kasutata, peata vee liikumine hoonesse (sulge maakraan või pump kaevus) ning tühjenda torustik, veeboiler, WCpoti loputuskast, kraani­kausi äravool ja muud veesõlmed.Kasutuses olevas majas vaata üle kogu veevärk ja veendu, et külm ei pääseks ligi. Soojusta torustik, mis võib välis­temperatuurist olla mõjutatud. Arvesta ka niiskusega, sest niiskus vähendab soojapidavust.Kaitse külma eest ka veearvesti. Arvesti töökindluse tagamiseks ei tohi seda ümbritsev temperatuur langeda alla kahe soojakraadi.Kui tekib ikkagi olukord, et torustikus olev vesi hakkab külmuma, siis jäta veekraan nirisema. Vee liikumine torustikus takistab selle külmumist.Veetorustiku külmumisel tee esmalt kindlaks koht, kust külm on torustikule ligi pääsenud, seejärel alusta selle koha soojendamist. Sobiv vahend selleks on näiteks soojapuhur, sest soojendamine peab olema aeglane ja ohutu.Kui torustiku külmumine on ulatuslikum, siis pöördu abi saamiseks piirkonna veeettevõttesse või torutöid teostavate ettevõtete poole.

