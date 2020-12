Lumekahurid seisavad lahinguvalmis

Itaaliast eelmisel nädalal Paluküla terviserajale jõudnud kaks lumekahurit on komplekteeritud ja miinuskraadide ootel.Pühalepa osavalla haldusjuht Argo Valgma ütles, et kahurid vajavad lumetootmiseks ööpäevaringset, vähemalt viie miinuskraadiga ilma, mida on oodata alles jaanuaris. Seetõttu jääb kunstlume tegemine ilmselt uue aasta algusesse, oletas ta.





