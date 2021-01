Kriisikomisjoni juht: Terved pühad veeda kodus!

Aasta viimasel päeval kirjutab olukorrast Hiiumaal kriisikomisjoni juht Hergo Tasuja, kes soovitab uut aastata vastu võtta kodus, kuna koroonaviirusesse nakatunute arv saarel kasvab – eile 15, täna 8.

Aitäh, kes Sa kannad maski ning hoiad distantsi. Eriti oluline on see ka nüüd aastavahetuse valguses, kus poodides tavapärasest suurem ostlemine. Samuti ollakse valikute ees, kus ja kellega kesköö saabumist oodata.

Terviseameti andmetel lisandus Hiiumaale eile 15 ning täna 8 COVID-positiivset. Neist kokku kuni 20 on viimasel ajal saarel viibinud. Teadaoleva info põhjal saab ühenduslüliks pidada Kärdla lasteaeda, kus nakatumine enne jõulupühi aset leidis. Et viirusel on peiteaeg, on mõned nakatunud alles nüüd haigeks jäänud, samuti on levik toimunud pühadeaegsete kontaktide kaudu. Teame, et mitmed lapsevanemad on veel ka sel nädalal end testimisele kirja pannud. Seeläbi saame täpsema pildi, kuivõrd see kolle levinud on. Reoveeseire andmete põhjal on Kärdla näit tugev ehk piirkonnas leidub viirusekandjaid.