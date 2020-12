Kotkas: Ei tasu karta Hiiumaa-tunde kadumist

Rahvusvahelise haardega ettevõtja Kaarel Kotkas jõuab Hiiumaale harva – äärepealt pidi juba hiidlase tiitlita jääma.Hiiumaal sündinud ja kasvanud Kaarel Kotkas (26) leiutas isikutuvastuse meetodi ja asutas viis aastat tagasi oma ettevõtte Veriff. Nüüdseks töötab ettevõttes ligi 250 töötajat ning see on kasvanud rahvusvaheliseks. Seetõttu on Kaarel tihti Eestistki ära ja kodusaarele jõuab harva.





Sildid: ettevõtja, kaarel kotkas, Veriff