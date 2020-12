Kogu kooliperega Digikiirendis

Emmaste põhikooli õpetajatele olid selle kooliaasta kolm esimest kuud – september, oktoober ja november töisemad kui tavaliselt, sest õpetajatest said ühtlasi õpilased – koolipere osales koolitus- ja nõustamisprogrammis Digikiirendi.Haridus- ja noorteameti pakutud programmis osales kogu kool ning kaasatud olid kõik õpetajad ja ka tugimeeskond.Kuigi mõnele õpetajale võis tunduda, et digi tema õppe­ainet ei puuduta, siis tegelikult on tehnoloogia jõudnud juba igasse valdkonda ja distantsõppe ajal tuli eriti selgelt välja, et me kõik vajame neid oskusi.Kevadise eriolukorra ajal tuli kõik nii äkki ja raske oli kohaneda uue olukorraga. Tahtsime nüüd olla selleks paremini ette valmistatud ja ühtlustada õppekeskkondi, mida oma koolis kasutame.Kolmekuulise programmi käigus toimus õpetajatele baaskoolitus, mis lähtus just meie kooli vajadustest. Otsustasime üle minna hariduskeskkonnale Google Suit, mille käigus said kõik õpilased ja õpetajad kooli meiliaadressid. Nii tuli meil hakata ühiselt keskkonnaga tutvuma ja uusi võimalusi kasutama.Uueks distantsõppeks olime teinud juba kõvasti tööd. Distantsil oli hea õpitut kohe rakendada ja videotunde läbi viia turvalisemas Meeti keskkonnas. Suureks abiks tuli Google Classroomi kasutamine, sest siis ei pidanud õpetajad otsima vastuseid eri kohtadest, vaid kõik tööd olid ühes n-ö ruumis. Samuti oli õpilastel hea ülevaade, millised ülesanded on tehtud ja millised ootavad järge. Videotunde külastasid nüüd ainult oma kooli lapsed, mitte väljamõeldud tegelased ja kirju ei tulnud enam eriskummalistelt aadressidelt, vaid ainult oma õpilaste nimedega.DigiKiirendi eesmärgiks oli suunata koolimeeskonda kasutama digivahendeid igapäevases õppetöös ja toetada koolijuhti uuenduste läbiviimisel. Programmi käigus toimus ka koolitus juhtidele, kus pidi kirjutama arendusprojekti ja selle oma koolis läbi viima. Projekti eesmärgiks oli õpilaste digipädevuste arendamine. Digimaailma selgekstegemine õpilastele ei ole nii hirmutav ja on paremini mõistetav, kui enne saab kokku lepitud, kes missuguse digipädevuse eest vastutab, mida ühes või teises ainetunnis õpetatakse.Saime hoo sisse, et jätkata ainekavade uuendamist vastavate pädevuste osas ja koostada ühine plaan.Kooli nõustas programmi haridustehnoloog, kes aitas kasutusele võtta uusi tehnoloogilisi võimalusi. Meie abiliseks oli Lauka põhikooli õpetaja Siret Lahemaa, kes tutvustas meile väga palju uusi keskkondi ja programme. Kõrvalpilk meie koolile aitas näha arenguvõimalusi ja kõigi õpetajate rolli õpilaste digipädevuste arendamisel. Programmi jooksul suurenes koolimeeskonna iga liikme enesekindlus digimaailmas toimetamisel. Oleme väga tänulikud Siretile, kes oli meiega väga kannatlik ja abivalmis.Kolm kuud Digikiirendi koolitusi oli kõigi jaoks pingeline aeg. Väsitavale koolipäevale lisaks tuli end kokku võtta õppimiseks ja uute oskuste arendamiseks. Kokku toimus 35 veebitundi ja 18 kontakttundi. Meie kooli parimaks õppijaks kuulutati logopeed Krista Leisberg, kes kunagi ei anna alla ja jätkab õpinguid raskustest hoolimata. Tema tahe uusi vahendeid kiiresti kasutama hakata on kõigile eeskujuks ja mõnusalt innustav.

Aet Sõmer

Emmaste põhikooli haridustehnoloog

