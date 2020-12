Kärdla lasteaed ja üks rühm Käinas suletud

Eile, 17. detsembril lisandus Hiiumaale kaks Covid-19 posi­tiivse testivastuse saanud inimest.

Kolmapäevase seisuga oli Hiiumaal terviseameti jälgimisel 11 positiivset ja üle 100 lähikontaktse.

Hiiumaa kriisikomisjoni esimees Hergo Tasuja ütles eile Hiiu Lehele, et olukord on üldiselt siiski kontrolli all: “Teame, kes nakatunud ja kuskohast nakkuse saanud – täna üks perekontaktist ja teine mandrilt toodud nakkus. Suur osa haigestunuid on nakatunud perekontaktist ehk on juba varasemalt isolatsioonis, nii et saame hiidlasi kiita, et nad kannavad maske ja järgivad ennetusmeetmeid.”

Üks 16. detsembri positiivsetest testidest on seotud Kärdla lasteaiaga. Sellega seoses on alates eilsest Kärdla lasteaed suletud ning kõik lapsed ja lasteaia töötajad lähikontaktsetena suunatud eneseisolatsiooni.

Kriisikomisjoni aseesimees Piret Sedrik kirjutab, et lähi­kontaktse pereliikmed ei pea eneseisolatsiooni jääma, kui ei ole haigussümptomeid. “Soovitame siiski hoolega jälgida oma tervist ja vähendada kontakte,” lisas ta.

Kärdla lasteaed on suletud 28. detsembrini ja avatakse taas 29. detsembril. Kui lapse­vanemad soovivad ja lapsed on nõus, saavad nad teha 24. detsembril testi, et saada negatiivse vastuse korral varem isolatsioonist välja.

Ümberkorraldused hariduses

Alates 14. detsembrist on Hiiumaa üldhariduskoolid distantsõppel.

Hiiumaa ametikoolis detsembris õppesessioone ei toimu, loss ja õpilaskodu on suletud. Distantsõppe kohta saab infot juhtõpetajatelt. Kõikide kooli töötajatega saab ühendust võtta meili või telefoni teel. Kontaktid on kooli kodulehel.

Ennetavalt on suletud ka Käina lasteaia üks rühm. Posi­tiivseid lasteaia töötajate ja laste hulgas tuvastatud ei ole. Teised lasteaiad töötavad.

Kokku on oktoobri lõpus alanud koroonaviiruse puhangust alates Hiiumaal olnud ligi 60 COVID-19 positiivset.

Kriisikomisjon soovitab vähendada kokkupuuteid teiste inimestega, sest koroona­viirus levib inimeselt inimesele. Ettevaatlik tasub olla kõigil: pese tihti käsi, kanna maski ja hoia distantsi! Poes käimiseks vali aeg, kui seal on tõenäoliselt vähem inimesi.

Testitakse ka pühade ajal

COVID-19 testi saab teha Hiiumaa haigla juures drive-in-meetodil kõigil töö­päevadel.

Samuti saab testida 24., 26. ja 31. detsembril, erandina ka laupäeval, 2. jaanuaril.

