Jõhker häma uuel tasemel



RMK on mandril toimunud protestidest ilmselt õppust võtnud! Ilmselt mõtles nii mõnigi Hiiumaa inimene, kui kuulis RMK Hiiumaa metskonna plaanidest teavitada kohalikku kogukonda külalähedastest (lage)raietest lähima kümne aasta jooksul.

Tegelikkus, vähemalt Ristna ja Kalana küla näitel on jõhkralt erinev. RMK esitatud kaardil tundus, et lähimal kümnendil raiutakse sealkandis lageraidena vaid 4 hektarit metsa. See tundus uskumatu ja paraku nii see ka on. Tegelikult raiub RMK veel detsembrikuus suurema osa kümneks aastaks planeeritud raiemahust. (Vt uudist lk 3)

Näiteks Kalana külas on üleval kaheksa metsateatist, kokku 10,74 hektarit lageraiet ja 3,11 hektarit harvendusraiet.

RMK metsateatistest kolm moodustavad ühe langi, mille suurus on 7,49 hektarit. Seadused küll ei luba suuremat lageraiet kui 7 hektarit, kuid seal on jäetud eraldiste vahele paari meetri laiune siiluke, mis võimaldab kõik ilmselt paberil korrektselt vormistada. Ja see kõik on meil siin Hiiumaal võimalik, kuigi lank piirneb Ohami sihtkaitsevööndiga.

“Sellisel tasemel hämamist RMK poolt ei osanud küll oodata. Täiesti uus reaalsus. Luuakse illusiooni, kus justkui kohalik kogukond on kaasatud. Masendav. Lootusetu,” oli ühe Kalana küla elaniku kommentaar.

See on see, mida RMK teeb Kalana külas jõulukuul, kutsudes meid metsa jõulu­kuusekese järele!

8. detsember 2020