Hiiumaad külastas sinimajanduse ekspert Gunter Pauli

Päeva rosin

“Kui selle aasta jaanuaris ilmusid esimesed uudised Hiinas levivast uuest viirusest, olid minu Aasia tudengid järgmisel päeval loengus maskidega. See näitab, kui palju meil on õppida, et üha tihedamini põimunud globaalses maailmas vastutustundlikult toimida. Isiklik vabadus on kahtlemata tähtis, kuid sama tähtis on kodanike võime ühise hüve nimel koostööd teha.”

Tallinna Tehnikaülikooli professor RAINER KATTEL juhib tähelepanu, et pandeemiaga võitlemise edulood on suuresti pärit Aasia riikidest, kus edu üheks põhjuseks on, et elanikkond on maskikandmise omaks võtnud. PM, 1. detsember 2020.