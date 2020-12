Hergo Tasuja: Head oli rohkem

Kolm kuud Hiiumaa vallavanemat asendanud Hergo Tasuja võtab Hiiu Lehe aastalõpuintervjuus kokku lõppeva aasta, pakub, kes on aasta tegija ja mis on aasta tegu ning räägib ära, miks tema meiliaadress on tasujapresidendiks@.Märksõnadeks võiks olla ettearvamatu, ootamatu, põnev.





Sildid: aastalõpuintervjuu, Hergo Tasuja, vallavanem