Headuse aeg

Pühapäeval süüdati küünlad avalikel jõulu­kuuskedel ja algas rõõmus jõulu­ootuse aeg. Sobilikult tuli külmagi ja tibake lund. Sussid-sokid ja päkapikud on laste jaoks tähtis teema.

On ka kokkuvõtete tegemise ja tänamise aeg ning võiksime rahulikult aastalõpule vastu minna, aga tühjast on tüli majja toonud Kärdla linna jõulukuusk.

Üht versiooni sellest, kuidas Reko kuuse ja torudega kõik tegelikult oli, saab lugeda tänasest lehest. Selle kirjutas Mart Remmelkoor.

Üks, Kärdla osavalla vanema Lauri

Preimanni versioon, oli eelmises lehes. Tagantjärele tundub, et osavallavanem pidanuks asjasse rohkem süvenema enne, kui oma kommentaari Hiiu Lehele saatis.

Koit Remmelkoor on tubli ettevõtja ja pole sellist suhtumist mingil juhul ära teeninud.

Sellepärast teeb rõõmu, et Koit Remmelkoor ja tema ettevõte OÜ Reko AKM pälvisid Hiiumaa ettevõtjate liidu aunimetuse Väike ja Visa 2019. Selle aunimetuse on väike aga väga vajalik kauplus küll kuhjaga välja teeninud.

1. detsember 2020