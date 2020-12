Hardi Tullus valiti RMK nõukogu esimeheks

RMK nõukogu valis uueks esimeheks Eesti Maaülikooli metsakasvatuse ja metsaökoloogia professori, õppetooli juhi Hardi Tulluse .Nõukogu aseesimehena jätkab Keskühistu Eramets juhatuse liige Kalle Põld.Reedel Tartus toimunud koosolekul kinnitas nõukogu ka RMK 2021. aasta eelarve, mille tuludeks on planeeritud 193,1 miljonit eurot ja planeeritavaks maksustamiseelseks kasumiks 33 miljonit eurot. Järgmise aasta investeeringute planeeritavaks mahuks on 28,3 miljonit eurot, millest enim, 16,5 miljonit eurot investeeritakse metsateedesse ja kuivendussüsteemidesse. Võrreldes tänavuse kavandatud eelarvega, kasvavad järgmisel aastal tulud 1,6% ja kulusid hoitakse kokku 2,8%.Värske nõukogu esimees Hardi Tullus rõhutas valimistulemusi ja eelarvet kommenteerides, et kavatseb juhtida RMKd teadmistepõhiselt. “Eelarvega kinnitatud tegevused lähtuvad RMK-le seadustega pandud ülesannetest ning nõukogu poolt kokku lepitud arengusuundadest. Eriti oluliseks pean, et RMK saavutab metsade majandamiseks metsalähedaste kogukondadega kokkuleppe,” lausus Tullus.RMK hoole all on ligi 30% kogu Eestimaast, kus asub 47% Eesti metsadest. RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK kasvatab metsa, hoiab loodusväärtusi, teenib riigile metsa majandades tulu, loob looduses liikumise võimalusi ja jagab loodusteadlikkust.

