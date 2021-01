2020 Eriline Aasta

erakogu

Tõepoolest, mööduvale aastale tagasi vaadates ei oska seda kuidagi teisiti iseloomustada kui erilist. Mahtus ju sellesse palju erakordset, mis õnneks tihti ei olnud negatiivse varjundiga.Siinkohal tahan kohe tänada ja kiita kõiki hiidlasi, kes suhtusid kohuse- ja vastutustundega mõlema koroonalaine ajal nii enda kui oma ümberkaudsete inimeste tervisesse. Tänu teile suutsime kevadel ka isolatsioonitingimustes hoida kohaliku majanduse töös ja ehitusprojektid ning transpordiühendused toimivana. Tänu teie maskikandmisele ei tabanud meid sügisel ja praegu sama saatus, mis Ida-Viru- ja Harjumaad.Hiiumaa meretagusus ja ka killustatus on kriisi ajal olnud hea mitmes mõõtmes. Palju on juba olnud juttu siseturismist ja hea on see, et ka Hiiumaa sai sellest oma kaaluka osa. Ajal, mil kauged maad olid suletud, tundus Hiiu saar paljude jaoks põneva sihtkohana. See aitas kohalikel väiketootjatel ja turismiettevõtjatel kõige väärtuslikum aeg aastast positiivselt mööda saata ning tänu headele ilmadele kestis suvi suisa oktoobrini.Kuid edukas ei olnud mitte ainult turismisektor. Käisin jõulude eel paaril päeval mitmete Hiiumaa ettevõtjate juures ja küsisin neilt, kuidas aasta läks. Kokkuvõttena on heameel tõdeda, et üle 80 protsendi neist võttis aasta kokku heas, kui mitte suisa ülivõrdes. Seda nii kohalikku majandust vedava plasti-, aga ka toiduainetööstuse, kaubanduse, ehituse kui ka näiteks autoremondi valdkonnas. Seega, kuigi närvipinget jagus kriisiajal tublisti, ei suutnud koroona nutikat hiidlast murda! Siinkohal muidugi eriline tänu Hiiumaa meditsiinitöötajatele, kes sellel raskel ajal kõige rohkem eesliinil seisid ja vastu pidasid!Samuti püsis “nina vee peal” valla eelarvel. Kui kevadel tegime kokkuhoiukavasid kuni kümnendiku ulatuses kuludest, siis õnneks on aasta kulg näidanud, et Hiiumaa valla eelarve tulud on laekunud sisuliselt sama mõõdupuu järgi, mis eelarvet koostades planeerisime. See näitab eelkõige, et meie maksumaksjad ei ole koroonakriisis liiga tugevasti pihta saanud. Õnneks muidugi!Just tänu vallaeelarve heale seisule suutsime sel aastal, mil valmisid Tuuletorn ja Kärdla keskväljak, edasi liikuda nii Hiiumaa spordihoone kui mitmete teiste projektidega.Mis aga lõppevast aastast eriliselt meelde jäi, siis nii palju ja kõige kõrgemal tasandil peetud asjalikke arutelusid Hiiumaa elu edendamiseks pole seni vist varem kunagi olnud. Juba ainuüksi ministrite kokkulugemisega, kes viimase aasta jooksul Hiiumaal käinud, läheb raskeks. Mitmel korral jõudsid Hiiumaale nii peaminister, riigihaldus- kui kultuuriminister. Kaalukamad teemad, mis mitmetest töökohtumistest läbi käisid, olid kiire interneti arendus, kortermajade renoveerimine, aga samuti võimaliku uue parvlaeva vajadus ja tulek, spordihoone täismahus välja­ehitamine, muuseumi hoidla ja kindlasti ka Kärdla põhikooli uus hoone.Lisaks ministritele käis sel aastal suisa kolmel korral ametlikul Hiiumaa külas­käigul Vabariigi President Kersti Kaljulaid. Kevadisest koroonajärgsest toetusvisiidist kasvasid välja järgmised, kuhu mahtus nii kohtumisi kohalike ettevõtjatega kui tutvumisi tavaliste Hiiumaa inimestega. Sügisel lehvis Kärdla keskväljakul presidendi lipp suisa kolm päeva kui riigipea, olles vastu võtnud kevadise kutse, tulla Hiiumaale tööle, seda ka tegi. Riiklikus plaanis oli selle töövisiidi olulisemaks osaks kahe ministri ametisse kinnitamine Orjakust. Kindlasti on ka presidendi tähelepanu tunnustus hiidlaste edasipüüdlikkusele.Seega võib julgesti öelda, et Hiiumaa on endale rasketel aegadel saanud kindlasti juurde rohkesti sõpru ja kaasamõtlejaid.Hea aasta paneb paratamatult mõtlema ja küsima, kuidas ja kuhu edasi. Julgen öelda, et Hiiumaal on plaan olemas. Kuid kõigi nende plaanide teostamise juures peame meeles hoidma ka seda, et kui 2020 oli aeg, mil õppisime hoidma ennast ja teisi, siis uuel aastal peame taas õppima hoidma kokku!Kaunist aastalõppu ja kõige paremat uut aastat!Aivar ViidikHiiumaa vallavolikogu esimees