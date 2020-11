Viirus jõudis saarele

Terviseameti kaardil on väike Hiiumaa punaseks värvunud nagu Harjumaagi. Haigestumuse määr 100 000 elaniku kohta on Hiiu saarel 85,9 ja Harjumaal 88,1. Haigestunute arv aga on kahel n-ö punases maakonnal väga erinev – aasta algusest vastavalt 29 ja 2245.

Augustikuust, mil esimene haigestunu Hiiumaal registreeriti, oli tegemist haigusjuhtudega, kus inimesed olid küll siinses elanike­registris, aga viibisid mandril.





