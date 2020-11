Veelkord kaupluse Reko kuusest

Kas vastab tõele, et kaupluse Reko omanik Koit Remmelkoor nõudis tema kinnistul kasvava kuuse ehtimise eest osavallalt mingite torude parandamise kinnimaksmist? Mis torud need olid, kes need lõhkus, kui suurt summat ta küsis ja miks kokkulepet ei sündinud? Kas selline kokkulepe võiks teoks saada näiteks järgmisel aastal?

Vastab Kärdla osavalla vanem Lauri Preimann: “Tean, et Koit Remmelkoor kemples Kärdla veevärgiga oma majasisese veetoru pärast. Kui see toru ka purunes, siis kindlasti mitte keskväljaku ehitustegevuse tõttu. Kärdla Veevärgile ta ei suutnud selgeks teha, et see toru kuidagi maja väliste tegevuste tulemusel purunes, seetõttu tuli toru parandamine tal tasuda enda taskust 984 eurot.

Tegime avaliku küsitluse linna jõulukuuse ehtimiseks eeldades, et varasematel aastatel pole kaupluse Reko omanikul oma kinnistul asuva kuuse kasutamise vastu midagi olnud ja ta on meil seda tasuta teha lubanud. Loomulikult oleme talle kompenseerinud valgustuse põlemisest tuleneva elektrikulu. Meie poolt oleks olnud õige suhelda Reko omanikuga enne küsitlust, aga see jäi tegemata. Pärast küsitlust temaga ühendust võttes esitati meile kuuse kasutamise eest rahaline soov, mis oli võrdne toru parandamise maksumusega. Esialgu olin sellega nõus, aga soovisin sõlmida kuuse pikemaaegse kasutamise kokkuleppe, tasudes selle summa ühekordse kokkuleppetasuna, et ei peaks igal aastal kauplema hakkama. Sellega aga polnud Reko omanik nõus, ütles, et see summa on ühe aasta kasutustasu ja kokkulepet on valmis sõlmima paariks aastaks. Seetõttu hakkasime otsima alternatiivseid võimalusi ja Pühalepa osavald pakkus oma territooriumil asuvat kuuske, mille transportimist pakkus tasuta kohalik ettevõte OÜ Kemehh. Kuna olime ajahädas, siis ei olnud enam aega avalikult kuuske otsima hakata ja võtsime Pühalepa osavalla pakkumise vastu. Selline oli selle aasta otsus, järgmisel aastal uued otsused.”

