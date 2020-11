Valla sadamate juhi konkursil jäi sõelale neli kandidaati

Tähtajaks, 18. oktoobriks laekus SA Hiiumaa Sadamad juhatuse liikme konkursile 17 avaldust, nende seast valis konkursikomisjon välja neli kandidaati.

Sihtasutuse nõukogu liige Margus Kastein üles, et neljast kolmega on tema ja valla esindaja Aivar Viidik juba kohtunud.

Lõpliku valiku teeb sihtasutuse nõukogu, mille liikmed kohtuvad lõppvooru pääsenud kandidaatidega 4. detsembril ning loodetavasti teevad nad samal päeval ka oma valiku. “Kandi­daatide profiil on mitme­kesine, usun, et leiame nende hulgast sobiva inimese,” ütles Kastein.

Konkursiteate põhjal on uue juhatuse liikme peamisteks ülesanneteks sihtasutuse ja selle hallatavate sadamate juhtimine.

Tänavu juunist on juhatuse liige Liina Härm, kes asus ametisse peale Sven Kriggulsoni tagasiastumist. Härmiga on sõlmitud tähtajaline juhatuse liikme leping aasta lõpuni.

Hiiumaa valla hallata on neli sadamat: Kärdla jahi­sadam, Orjaku kalasadam ja Sõru väikelaevasadam, sel aastal soetas vald Kalana sadama akvatooriumis asuva Ristna jahisadama.

Sildid: Hiiumaa Sadamad, konkurss