Väljakutse ja isiklik vastutus

Koroonaviirus on väljakutse tervishoiusüsteemile ja Hiiumaal juhtunu on märk sellest, et me peame olema valmis, kus üks lüli ei saa tavapärasel moel toimida ning on vajalik rakendada uued toimimismudelid.Terviseamet jälgib olukorda pidevalt ning teeb kiirelt vajalikud ümberkorraldused, et arstiabi oleks ikka kättesaadav. Haigekassa aga korraldab vajalike lisakulude eest tasumise.Hiiumaal tuli esmatasandi töö patsientidega korraldada ümber järgmiselt:1. Kärdla perearstid korraldavad maksimaalselt patsientide abistamise kaug­vastuvõttude teel. Lahendus toimib praegu ja on käes­oleval hetkel planeeritud kuni Kärdla perearstide enese­isolatsiooni lõpuni vähemalt selle nädala reedeni.2. Kärdla perearstidele kaasatakse abiks dr HelveKansi Viljandist. Valve­kliiniku töövõime tagamiseks kaasatakse vajadusel kaks kohalikku perearsti, dr Marje Vann ja dr Kai Lauter, kelle juurde Kärdla tervisekeskuse perearstid vajadusel suunavad patsiendi, keda kaugvastuvõtu teel ei ole võimalik aidata. Nii on see planeeritud kuni eneseisolatsiooni lõpuni. Kuna dr Lauteril ei ole võimalik analüüse kohapeal teha, seetõttu oli palve, et vajadusel teeks analüüsid ära haigla.3. Kui lahendused 1 ja 2 on end ammendanud või on vaja tuge ägedalt haigestunute või erakorraliste haigete teenindamiseks, siis on järgmine kiire samm koostöö haigla EMOga ja kiirabiga.4. Nädalavahetusel ja riigi­pühadel väljastab lähi­kontaktsetele saatekirjad perearsti nõuandetelefon 1220, mis töötab siis kella 8–17ni.Tähtis on igaühe isiklik vastutus viiruse leviku katkestamise eest! Maski kandmine on teistest hoolimine.

