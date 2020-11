Valge Lindi auhinna laureaat on Kätlin Konstabel

ERAKOGU

Eesti naisteühenduste ümarlaua (ENÜ) 2020. aasta Valge Lindi auhinna pälvib psühholoog ja pereterapeut Kätlin Konstabel psühholoogilise vägivalla teema tasakaaluka ja asjatundliku avamise ning vaimse tervise temaatika järjepideva käsitlemise eest meedias.“Naistevastase ja pere­vägivalla teemal võetakse meedias aasta aastalt järjest aktiivsemalt sõna, korrates seejuures sageli üle ammu teada-tuntud tõsiasju ja hüüdlauseid.Kätlin Konstabeli sisukad artiklid torkavad üldisel foonil silma asjatundlikkuse ja tasakaalukusega, need ei ründa kedagi, vaid tõstatavad olulisi küsimusi konstruktiivses võtmes, pannes kaasa mõtlema ja pakkudes ka lahendusi,” märkis ENÜ eesistuja Harda Roosna.“Kätlin on avanud põhjalikult psühholoogilise vägivalla olemust ja julgenud seejuures juhtida tähelepanu ka väga teravatele küsimustele,” lisas ENÜ peasekretär Eha Reitelmann.ENÜ tunnustab ja tänab, et Kätlin Konstabel on läbi aastate teinud väga tänuväärset ja vajalikku teavitustööd meedias, tõstmaks perevägivalla ja vaimse tervise probleemid avalikkuse jaoks oluliste ja ühiskonna tasemel lahendamist vajavate teemade hulka. Sellega on ta oluliselt kaasa aidanud vägivalla ennetamisele, sest perevägivald on väga paljus seotud kogu ühiskonna üldise vaimse tervise fooniga.ENÜ annab 2004. aastast alates Valge Lindi auhinna välja igal aastal 25. novembril, kui ülemaailmselt tähistatakse naistevastase vägivalla vastast päeva.Auhind antakse välja üksikisikule või organisatsioonile, mis möödunud aasta/aastate jooksul on kõige rohkem ära teinud Eestis naistevastase vägivalla tõkestamiseks või probleemist teavitamiseks.

