Vabadussõja mälestusmärgi fondi annetus

Hiiumaa muinsuskaitse seltsi juhatuse esimees Dan Lukas ütles, et olite üks esimesi, kes vabadussõja mälestusmärgi fondi annetuse tegi. Kas riik ka sellele objektile õla alla paneb, nagu spordi­keskuse nurgakivi panekul vihjasite?

Kultuuriminister Tõnis Lukas: Kindlasti paneb riik õla alla, millises proportsioonis, see on tulevikuarutelude teema. Tõsi on, et Hiiumaal veel ei ole vabadussõja monumenti nagu teistes maakondades ja loomulikult võiks see siin olla. Mina toetan seda igal juhul – ega ma muidu poleks isiklikku annetust teinud. Pöördusin kaitseministeeriumi poole ja tean, et kaitseministeeriumil on väike võimalus toetada juba lähiajal. Aga mida ma ütlesin ka täna vallavalitsuses, et proportsioon võiks olla nii, et umbes pool rahastusest tuleb korjandustest ja omavalitsuse panusest ja pool siis paneks riik. Kas see on võimalik investeerida ühekorraga või eraldab riigikogu aasta lõpus midagi järgmiseks aastaks või paneb kultuuriministeerium midagi omalt poolt või tuleb muinsuskaitse vahenditest. Kuigi tegemist ei ole muinsuskaitseobjektiga, aga põhimõtteliselt tuleneb see sisuline vajadus ikkagi ajaloost. See on vaja veel kokku leppida, aga ma olen üsna kindel, et lähiaastatel vabadussõja monument püsti pannakse.

Sildid: Kultuuriminister, Tõnis Lukas, vabadussõja mälestusmärk