Tuuletornile tuli lisamiljon ära

erakogu

Hiiumaa vallavanema asendaja Hergo Tasuja teatas oma sotsiaalmeedia kontol, et nädala lõpus sai vallavalitsus riigi tugiteenuste keskuselt ametliku vastuse elamuskeskuse Tuuletorn lisaraha taotlusele.Vastuses on kirjas, et “rahuldatakse taotlus projektile, mille eesmärgiks on rajada Käinasse aastaringselt avatud külastuskeskus ning Hiiumaad tutvustav terviklik turismi­atraktsioon. Projekti kogumaksumus on 2 665 425 eurot, millest toetuse saaja omafinantseering on minimaalselt 759 085,08 eurot ja toetus on maksimaalselt 1 906 339,92 eurot.“Inimkeeli öelduna – toetus suurenes 1 050 000 võrra,” selgitas Tasuja, kelle hinnangul on 1. juunil Käinas avatud elamuskeskus toetanud Hiiumaad tervikuna, tuues sel hooajal rohkem külastajaid ka saare tuletornidesse ja muuseumidesse.

