Tuuletorn saab lisamiljoni

Tuuletorn

Käinasse rajatud ja sel aastal avatud elamuskeskus Tuuletorn on pälvinud hulgaliselt kriitikat seetõttu, et valla omapanus projekti oli ebaproportsionaalselt suur. Enam kui kaks kolmandikku panustas Hiiumaa vald ja alla kolmandiku tuli EASi piirkondade konkurentsivõime tugevdamise (PKT) meetmest.Elamuskeskuse projekti kogumaksumus oli ligi 2,9 miljonit eurot, millest omafinantseering üle 2 miljoni euro ja algselt määratud toetus üle 800 000 euro.Eelmisel nädalal tuli EASi teade, et riigi tugiteenuste keskusel on võimalik pakkuda Tuuletornile täiendavat rahastust kuni 1,05 miljonit eurot ja vastav taotlus ka esitati, teatab vald. Koos täiendava toetuse, 1,05 miljoni euroga kujuneks elamuskeskuse toetuse kogu­suuruseks 1,9 miljonit eurot. Sel juhul moodustaks EASi toetus ligi kaks kolmandikku protsenti projekti kogukuludest.Positiivse tagastusotsuse korral on valla otsustada, kuidas tagastatavat raha kasutada, n-ö vaba rahana valla eelarves või elamus­keskuse edasiarendamiseks.Käina osavalla vanem Omar Jõpiselg ütles, et oma sooviavalduse esitab kindlasti ka Tuuletorni tiim. Ühtlasi loetles ta, milleks lisaraha kasutada võiks: bowlingurajad, täiendav audiotõlge, vaateplatvormi täiendus, eksponaatide täiustamine ja pisipuuduste likvideerimine.Valla kodulehel selgitatakse, et 2018. aastal toetas EAS Käina elamuskeskuse projekti PKT meetmest osaliselt, kuna vooru eelarve sai täis.2015. aastal Hiiumaale PKT meetmest ette nähtud toetussumma oli 2,4 miljonit eurot ja kogu lubatud summa kasutati siiski ära. Suurem osa, 1,58 miljonit eurot kulus sel sügisel taasavatud Kärdla keskväljaku uuendamiseks, üle 800 000 euro jäi Tuuletornile.

Sildid: miljon, tuuletorn