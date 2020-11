Suhtlus läbi kahe maski

Järgmisel nädalal on meil au juba kolmandat korda võõrustada saarel riigipead. Seekord jääb ta Hiiumaale kohe pikemalt. See oleks paljude jaoks tore võimalus kohtuda riigipeaga n-ö tänaval, kätt anda ja juttu puhuda.

Paraku pühib koroonalaine sügisel jõuliselt ka üle Hiiumaa ja vabariigi presidendiga tuleb vestelda läbi kahe maski. Naeratusi nägemata ja näoilmet vaid silmade järgi aimates ning muidugi kätt andmata.

Eile, lehe trükkimineku eel tuli terviseameti teade, et hüppeliselt on kasvanud Covid-19 nakatumine noorte seas ja laste kaudu võib viirus veelgi agressiivsemalt levida.

Kärdla kauplustes käies on tõesti silma hakanud, et lapsed maski ei kanna. Ju on nendeni jõudnud sõnum, et lapsed põevad koroonaviirust kergemalt.

Ja ilmselt pole nad teadvustanud, et nende kallitel vanavanematel ei pruugi haiguse kulg nii lihtne olla. Risk surra aga on ka noorematel. Teisipäeval suri 46aastane naine, kes on terviseameti andmetel Eestis noorim koroona­viiruse tagajärjel surnud inimene. Naisel olid haigussümptomid, kuid ta ei pöördunud õigel ajal arsti poole.

Viimastel nädalatel ongi koroonaviirusesse haigestumine oluliselt kasvanud vanuse­grupis 10–19 eluaastat, mistõttu palus terviseamet kriitiliselt üle vaadata noortekeskuste ja huviringide tegevused üle terve Eesti.

Härma sõnul kannavad lapsed viirust asümptomaatiliselt või väga kergete sümptomitega ja annavad seda ka edasi. Nakatumise risk üle kogu Eesti kasvab iga päevaga.

20. november 2020