Spordikeskuse nurgakivi tsementeeris üksmeelt

Reedel pandi sümboolne nurgakivi Hiiumaa spordikeskusele, mille kergejõustikualal, mängusaalides ja tennisehallis higistavad aasta pärast praeguste ehitajate asemel sportlased ja tervisesportlased.Hiiumaa vallavanema asendaja Hergo Tasuja märkis, et spordikeskuse puhul on olulised mitu mõõdet. Eriti rõhutas ta, et nii mahuka investeeringu puhul on olemas nii kogukonna kui volikogu poliitilise tasandi üksmeelne toetus.





