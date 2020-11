Prokuratuur määras looma haamriga tapnud meestele rahatrahvi

Lääne prefektuur uuris sel aastal kaht juhtumit, kus inimene oli looma haamriga löönud ja surmanud, üks neist Kärdlas, teine Haapsalus, ning määras mõlemale rahalise kohustuse.

Uurimised on lõppenud ning mõlemal juhul jõudis ringkonna­prokuratuur seisukohale, et selline käitumine vastab kuriteo tunnustele ja looma suhtes on toime pandud lubamatu tegu.





