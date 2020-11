Politsei hoiab öise alkoholimüügi keelu täitmisel silma peal

Teisipäeval tuli teade, et vabariigi valitsus pikendas koroonaviiruse epideemilise leviku tõttu öise alkoholimüügi keeldu järgmise aasta 26. jaanuarini.Keeld hakkas kehtima septembri lõpus ja see piirab nende ettevõtjate tegevust, kes müüvad alkoholi kohapeal tarbimiseks näiteks baarides, ööklubides, restoranides. See tähendab, et nendes kohtades ei ole lubatud alkoholi müüa keskööst kuni kella kümneni hommikul.Kuid kes kontrollib, kas üleriigiliselt kehtestatud öise alkoholimüügi keelust ka kinni peetakse? Selgub, et see on valitsuse korraldusega pandud kohalike omavalitsuste õlule.Vallavanema asendaja Hergo Tasuja ütles, et Hiiumaal on vallale selles abiks Kärdla politseijaoskonna töötajad. Ühtlasi tänas ta politsei- ja piirivalveametit abi eest ja tunnustas meie ettevõtjaid, kes käituvad väga seadusekuulelikult.Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp selgitas, et kuigi järelevalvet alkoholimüügi piirangust kinnipidamise kohta teeb kohalik omavalitsus, on politsei oma igapäevase töö käigus kontrollinud ka lõbustusasutusi. “Asutused on praeguste piirangute suhtes olnud mõistvad ja politsei seni rikkumisi tuvastanud ei ole.”Käinas asuvat Luige baari pidava OÜ Aadupoisid juhatuse liige Marko Tisler ütles, et keerulisele ajale vaatamata püüavad nad ikka uksi lahti hoida. Politseinikud käivad nädalalõppudel baari küll kontrollimas, aga Tisleri sõnul ei ole neil alkoholimüügikeelu rikkumisi olnud.

NB! Öine alkoholimüügi piirang ei kehti lennukites, lennu­jaama julgestuspiirangu alal ega sadamas pärast pardakontrolli väravaid. Alkoholi on lubatud pakkuda ka hotellide minibaarides ja hommikusöögil.

