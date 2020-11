Passide kujundus uueneb põhjalikult

PPA

Eeloleva aasta 1. jaanuarist alustab politsei- ja piirivalve­amet uute passide väljastamist. Reisi­dokumentidesse kantavad andmed jäävad samaks, ent uueneb passide kujundus ja turva­elemendid.Siseminister Mart Helme sõnul seob passide uus kujundus omavahel kokku meile võrdselt olulise Eesti ajaloo, tänapäeva ja tuleviku. “Passi kaanel on Eesti riikluse põhialustest lähtuvalt riigivapp kolme lõviga ja passi lehtede kujundus on tänapäevane ja tulevikku vaatav. Pass on ühelt poolt oluline sümbol oma kodanikele ja teiselt poolt jutustab Eesti lugu maailmas. Uues kujunduses on need kaks eesmärki kenasti tasakaalustatult ühendatud,” rääkis minister Helme. Eesti on maailmas tuntud oma uuendus­meelsuse ja unikaalsete lahenduste poolest – näiteks meil on e-residentsus, start-up viisa ja diginomaadi viisa. “Seda kuvandit toetab ka uute reisidokumentide tänapäevane ja Eesti inimestele omane kujundus – dokumentide kujunduses on kasutatud Eesti looduse elemente, mis on nutikalt ühildatud riigi sümboolika ja turvaelementidega,” lisas siseminister.Passi lehekülgedel on kujutatud Eestimaa metsloomi ja linde. Lisaks hundile ja karule on passi pääsenud ka halljänes, ilves, metssiga ja põder, lindudest kassikakk, suitsupääsuke ja merikotkas. Loomade taustaks aga on uue kujundusega passis just see maastik, kus on nende elupaik. “Selles mõttes ta on esteetiliselt väga ilus pass. Teed lahti ja vaatad, seal on hundionu ja karuonu ja seal on Eesti maastikud, tüüpilised niisugused, mis Eesti inimesele kohe väga kõnetavalt mõjuvad,” ütles siseminister “Aktuaalsele kaamerale”.Turvaelemendid on uutes passides põimitud kujunduse osaks. “Osa turvaelementidest on silmaga nähtavad, osa sõrmedega kombatavad ning osa kontrollitavad üksnes erivalguses või luubiga,” selgitas PPA identiteedi ja staatuse büroo peaekspert Eliisa Sau.Lisaks vahetatakse turvapaberist isikuandmete lehe materjal polükarbonaadi vastu, mis on kasutusel ka IDkaartidel. See võimaldas kasutusele võtta täiendavaid turvaelemente. Kui praeguses passis on kaks fotot, siis uues on passiomaniku pilte kolm, millest kaks on turva­elemendid.Uued passid valmivad PPA koostöös ettevõttega HID CID LIMITED. PPA plaanib kaheksa aasta jooksul tellida lepingupartnerilt üle 800 000 dokumendi, kogumaksumusega 11,5 miljonit eurot. Riigi ja inimese jaoks jääb passi hind samaks.

