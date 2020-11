Olukorrast Kärdla perearstide “rindel”

Peale nädalast pausi ja nädalat asendusarstidega, on Kärdla perearstikeskuse uks esmaspäevast taas avatud, töökorraldus võrreldes tavaolukorraga siiski pisut erinev.Kõige olulisem on teada, et vastuvõtule pääseb vaid eelnevalt registreerununa, kusjuures kontaktvisiidi vajaduse üle otsustab pereõde või -arst telefonikõne käigus.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: perearstikeskus